Viviana Canosa no para de hacer papelones

En el día de ayer se conoció la noticia de que la Argentina, a través del laboratorio Richmond, logró la elaboración de las primeras 20 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Casi al unísono la conductora televisiva Viviana Canosa salió a cuestionar la vacuna de elaboración nacional con una acotación totalmente ridícula.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj