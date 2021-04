Periodista cuenta cómo fue no encontrar cama para su papá: “La impotencia que se siente es terrible”

Emocionado al aire, hoy el periodista de TNT Sports Hernan Castillo abrió su programa “Halcones y Palomas”compartiendo su experiencia personal con la muerte de su padre, infectado con COVID.

A comienzo de la semana la historia de Castillo se hizo viral al conocerse que no estaba pudiendo conseguir cama para internar a su papá.

Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 19, 2021

“Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá.”, explicaba angustiado el periodista días atrás.

“Voy a decir algo cortito, cortito… Mucha gente me escribió, y me dijo de mi papá y demás. Yo lo que digo es que mi papá no murió de COVID, murió porque tenía muchas cosas antes; el COVID lo aceleró. Lo que sí les digo es que hay cuidarse mucho, mucho. Nosotros acá estamos con los acrílicos, los barbijos, todos los protocolos.”, planteó el periodista.

Es desesperante, están las camas colapsadas, no hay, las ambulancias no dan abasto

“La situación, de verdad, lo que te dicen los médicos; por lo menos los 10 médicos que me encontré y cómo no creer si yo lo vi, es desesperante, están las camas colapsadas, no hay, las ambulancias no dan abasto, por eso hay que cuidarse”, inicio su discurso.

“Sí hay que venir a trabajar, todos trabajamos, el país necesita moverse, nosotros necesitamos movernos. Las empresas que son privadas, en un momento, dicen, ‘si no trabaja nadie, ¿qué hacemos?’. Bueno, la maquinaria tiene que moverse, tenemos que laburar, hay que estar. Después, hay que cuidarse mucho, salir lo menos posible, lo indispensable, tratar de cuidarnos, porque la situación es desesperante.”, reclamó Castillo.

Pero no encontrar cama es desesperante

“La impotencia, la situación de no encontrar cama para mi viejo fue terrible. Después fue que lo cuidaran y ver qué pasaba. Pero no encontrar cama es desesperante. Y no hay, por eso les digo que nos cuidemos mucho, sigamos adelante, es una pandemia, pasa en el mundo. Hablé con gente en Alemania, España, Italia, mi hermana vive en Perú, mi cuñado en Colombia, esto está igual en todos lados. Y tenemos que cuidarnos mucho, mucho mucho”, concluyó.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻