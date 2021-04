La mujer de Horacio Cabak descubre su secreto mejor guardado

El conductor de televisión Horacio Cabak, devenido en el último tiempo en referente de la derecha argentina, habría sido descubierto por su pareja de casi tres décadas, Verónica Soldato, incurriendo en una serie de infidelidades.

Soldato, que tiene tres hijos en común con el ex-modelo, habría decidido ponerle fin a la relación a partir del descubrimiento de una serie de “comprometedores” mensajes de WhatsApp con distintas mujeres.

SEPARACIÓN ESCANDALOSA

TESTIGO DE VIOLENCIA

AUDIOS COMPLICADOS

Algunos temitas de hoy. https://t.co/tj2eWdWxTW — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 26, 2021

La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos Ángel de Brito en su programa LAM. Había sido la propia Verónica Soldato quien le confirmó que estaba separada de Cabak.

“El escándalo fue anoche, me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa”, contó de Brito al aire.

“Me dijo que está destrozada, abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí”, agregó el conductor.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

“Soldato está con muchas ganas de hablar….Se viene un escándalo sin precedentes”, explicó.

DE POLÉMICA EN POLÉMICA

Previo al escándalo Cabak venía de reponerse de una internación en la Clínica Zabala de Belgrano por una neumonía bilateral producto del coronavirus.

En su perfil en redes sociales el conductor de La jaula de la moda y actual panelista de Polémica en el bar hizo referencia al colapso sanitario que está viviendo sobretodo el sector privado de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del avance de la Segunda Ola de coronavirus, motivo por el cual muchos porteños están teniendo que ser trasladados a camas en la Provincia de Buenos Aires para ser atendidos.

El ciudadano de Caba que elige atenderse en el conurbano es muy del estilo del que se escapa de Miami a Cuba en una balsa. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) April 16, 2021

“El ciudadano de Caba que elige atenderse en el conurbano es muy del estilo del que se escapa de Miami a Cuba en una balsa.”, sostuvo irónico Cabak, demostrando su falta total de empatía, y nivel de prejuicio hacía los habitantes del territorio bonaerense.

El ex-modelo también estuvo entre las figuras que alentaron a la desobediencia civil en contra de las medidas de cuidado establecidas por Presidencia de la Nación para intentar detener el avance de la Segunda Ola.