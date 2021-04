Malas noticias para Víctor Hugo Morales: volvió a dar positivo de coronavirus

El encumbrado periodista y relator Víctor Hugo Morales contó este lunes en su programa de radio por AM750 que volvió a dar positivo de coronavirus, a un mes de haber contraído el virus.

El conductor de C5N estaba preparándose para su externación luego de su recuperación de un cuadro de neumonía bilateral producto de coronavirus, cuando recibió las malas noticias.

No tengo una buena noticia

“No tengo una buena noticia para el cierre: entró un médico acá en la clínica donde todavía no pude empezar la rehabilitación y me dijo que el hisopado que me hicieron cuando entré, da positivo”, sé lamentó.

“O sea, todavía estoy habitado, de alguna manera, por el covid. No se fue o está muerto dentro de mí, o está ahí.”, agregó.

“Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación”, explicó.

Desde la clínica, donde debe empezar la rehabilitación, remarcó que “lleva bien” la enfermedad y dejó un mensaje de concientización:

“Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde, en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia”, concluyó.

El relator uruguayo fue diagnosticado con Covid-19 el 20 de marzo pasado. Por entonces llegó a decir que sentía que se había “ahogado a la orilla”, por no por llegar a darse la vacuna.