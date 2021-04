Esteban Bullrich habló sobre la dura enfermedad que padece: “Es difícil transmitir noticias dolorosas”

El senador de Juntos por el Cambio, utilizó sus redes sociales para hacer conocer las duras noticias sobre su estado de salud y cómo continuará su carrera política.

“Sobre mi estado de salud”, inicia la misiva electrónica de Bullrich. “Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición”, inicia la narrativa.

El político había sido noticia a fines de diciembre pasado por mostrarse inestable durante una sesión. En aquel momento se habló de un problema de estrés generado por el arduo trabajo durante la primera ola de coronavirus.

Poco después, a inicios del presente año, volvió a ser noticia por su salud, se lo vio hablar con dificultad , en esta ocasión se habló sobre disartria, un transtorno nervioso que afecta el habla.

“Tengo Esclerosis Lateral Aminotrófica (ELA), es una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”, reveló Bullrich hoy en su carta.

Asimismo, se refirió a cómo continuará su situación al frente de la banca que ocupa en el Congreso. “No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”.

Y agrega: “Si voy a sumar una prioridad más a mi vida. Desde hoy parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA”

Para finalizar, agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde el momento en que su salud se mostró atacada e hizo referencia a cómo afrontará este diagnóstico. “Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con la que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles. Vivir, también, se trata de darle para adelante”