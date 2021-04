Levantaron el programa de Alejandro Fantino

En el día de ayer el conductor del ciclo ESPN FC, Alejandro Fantino, explicó y respaldó la decisión del canal de que el ciclo tuviera un abrupto final.

“Hoy va a ser el último programa”, explicó apesadumbrado Fantino al inicio de la última emisión de ESPN FC, programa que reunía en un mesa a algunas de las principales figuras de la señal deportiva como Oscar Ruggeri, Mariano Closs, Diego Latorre y Miguel Simón.

Al aire el conductor comunicó que el canal había decidido finalizar el ciclo, que había comenzado el año pasado, por la implementación de nuevos protocolos sanitarios.

La señal decidió conformar burbujas de trabajo, y por eso decidió disolver el programa que reunía a integrantes de distintos programas de ESPN.

Es muy raro, por lo menos en televisión

“Es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario. La lógica es que mide y gusta. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”, lamentó Fantino.

A pesar de mostrarse visiblemente molesto Fantino igualmente respaldó la decisión de las autoridades del canal:

“El concepto de burbuja es brillante, cómo lo aplica esta señal. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo.”, planteó.

“Ruggeri trabaja a la tarde, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata. Diego lo mismo. Tenemos que laburar con burbujas, todos trabajamos con nuestra gente. Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”, explicó Fantino.

“El concepto de estar charlando y debatiendo 7 ú 8 ya no tiene razón de ser. No estoy triste ni apenado, al contrario, me da mucho orgullo y fue hermoso el reencuentro con ustedes. Ojalá que podamos volver en un tiempo, cuando esto pase y si está la Copa América”, concluyó el conductor.

Cabe recordar que Fantino también conduce un programa diario en América TV.