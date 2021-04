Pachu Peña reveló haber sido abusado por un cura

Entrevistado por Ulises Jaitt, para su programa “El Show del espectáculo”, el ex participante de Corte y Confección, confesó haber padecido una situación de abuso.

Consultado por Jaitt, “Sufriste acoso alguna vez?”, el participante de La Academia, respondió: “Sí, una vez en Rosario” y dio por iniciado de esta manera la narración de la situación que afrontó.

“Yo era muy jovencito e iba a una iglesia muy seguido. Iba a agradecer o a pedir. Me sentaba ahí, a tener un momento tranquilo. Nunca iba a misa”, contó José María (Pachu) Peña.

Narró ademas como empezó todo, cuando el párroco de la Iglesia le dijo que lo veía seguido sentado en los bancos de la Parroquia.

“Pasá a mi despacho así charlamos”, fueron las palabras del miembro de la Iglesia. “Cuando paso a su despacho, me dijo: ‘Mirá, tengo esos libros ahí en el escritorio’. Me los pongo a ver y viene el cura y me abraza de atrás, con todo, y me apoya”, recordó.

Para concluir la historia contó cuál fue su reacción, “Y le digo: «Qué haces, la re conch*a de tu hermana?», le pongo un codazo y me lo saco. Lo reputeé y me fui”.