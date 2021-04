Roberto Funes Ugarte sobre su salida de Sobredosis de TV: “Es un programa para gente muy militante”

El conductor de ¿Quién sabe más de Argentina?, entabló una diálogo radial con Catalina Dugli en donde habló sobre su salida de C5N.

“Había un grupo de gente muy militante, muy marcada por su pensamiento. Yo disfruté los primeros cuatro años, porque al principio era un programa de archivo con un toque político pero después se transformó en muy político en estos dos años”, expresó Funes Ugarte.

Señaló igualmente el malestar que le generaba la repercusión en redes sociales, en particular en Twitter, lugar donde los comentarios de los usuarios suelen ser más virulentos.

“En Twitter decían cosas muy agraviantes, es un programa para gente muy militante, lo que pasaba con Luciana es que ambos teníamos una postura muy distinta, y respetábamos las dos posturas sin problema, pero el público acérrimo no”, aseguró.

El ex compañero de Luciana Rubinska, quien también se alejó de la pantalla de “Sobredosis de TV”, narró que sintió falta de comicidad en las emisiones del programa, el que se había convertido en una mera construcción política.

“Cuando percibí que el programa iba hacia otro rumbo sin humor, sin ironía, dije chau”, comentó quien fuera por años movilero de la señal de cable.

Para concluir añadió: “Entonces busqué la salida y dije que no lo quería hacer más y fue lo más sensato que hice, haberme retirado de un lugar donde en los últimos meses no me sentía cómodo. Parece que en la Argentina la política es el único tema”.