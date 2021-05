ENACOM pide “sacarle la pauta” a Clarín mientras no cumpla la ley

Desde ENACOM negaron la aplicación de un aumento en las tarifas de servicios de comunicación, luego del sorpresivo anuncio de las algunas empresas de comunicaciones sobre la supuesta alza de los precios que se aplicarían a partir del mes de mayo.

El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, se refirió al aumento proclamado por las empresas de telecomunicaciones:

Muchas empresas salieron a comunicarle a sus clientes un aumento no autorizado

“Nos enteramos que muchas empresas salieron a comunicarle a sus clientes un aumento no autorizado, no vamos a permitir que se cobre el aumento de cable e internet que no esté autorizado”, aseguró el funcionario en declaraciones para El Destape Radio.

“No podemos permitir un aumento de cable e internet que proyectado da un 60%, es un disparate”, explicó.

Gustavo López

“Vamos a seguir el dialogo y le decimos a la población que no pague un peso del aumento de la factura de mayo”, expresó.

“Espero que las empresas recapaciten y que no nos obliguen a tomar otras medidas”, deseó López.

López también reveló que el Grupo Clarín fue el único que no devolvió el aumento no autorizado de enero: “Estamos con demandas cruzadas con el Grupo Clarín por el aumento no autorizado de enero”, admitió.

Todos los días les aplicamos multas a Clarín

“Todos los días les aplicamos multas a Clarín, ahora de 19 millones de pesos por día”, explicó.

“Habría que sacarle la pauta a Clarín mientras no cumpla la ley”, afirmó.

“Cuando los funcionarios van a darles entrevistas a Clarín tienen que discutirle esto”, planteó.

Esperamos que la Justicia se ponga los pantalones

“Clarín llevó todo a tribunales, hizo forum shopping y esperamos que la Justicia se ponga los pantalones”, reveló.