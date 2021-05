Sol Pereyra: “Nosotras no nos veíamos, y ahora estamos haciendo fuerza colectiva”

Por Malena Alvarez

Sol Pereyra lanzó el remix de “FOTOS”, realizado por el DJ y productor Caution y comenzando así una serie de remixes realizados por artistas de diferentes estilos y nacionalidades.

Salió el remix de “FOTOS”, que es el primero de muchos, ¿no? ¿Cómo se va a dar esa experiencia única?

“’FOTOS’ es el primero de una serie de remixes que voy a trabajar con DJs de distintos estilos y nacionalidades. Esta iniciativa empezó a raíz de mi acercamiento al mundo de la música electrónica porque en estos últimos años empecé a trabajar con DJ Karim, argelino también con origen argentino, y de alguna manera me acercó a este mundo de la electrónica para mezclar mis canciones y diferentes estilos como pueden ser el pop, el rock, el dancehall, la música de raíz, con estos beats electrónicos. Más allá de que mis últimos dos discos tienen esta impronta de worldbeat, también empecé a acercarme y a trabajar con otros DJs y productores. Inauguramos esta nueva sesión con Caution, que es de Madrid, y siguen otras colaboraciones con DJs de Brasil, México, Argentina, y también abrimos esta posibilidad de que el público participe y pueda hacer su remix, ya sea alguien que se dedique a hacer música electrónica de manera profesional o amateur. Pueden acceder a través de mi página web a bajarse las pistas abiertas y que cada quien cree su versión de la canción ‘FOTOS’, que va a ser la primera canción que vamos a dejar con pistas abiertas para que tengan acceso todos y todas quienes quieran jugar con mi música. Luego de eso se va a hacer una selección y el remix que elijamos de la gente que participó en este concurso lo vamos a publicar en todas las plataformas digitales y darle difusión”.

Después de lanzar “Existo” a findes del 2020 seguís sacando material, también hiciste “Me Gusta Remix”, el himno del primer equipo femenino de esports de Infinity Sports.

“Al haberse frenado los shows y las giras, que era lo que iban a ocupar el 2020 porque tenía un disco recién estrenado como fue ‘Resisto’ que lo saqué en diciembre de 2019. Alcancé a tocarlo en Brasil, salimos de gira para México y la gira se frenó. La idea fue que el tiempo que íbamos a usar en girar lo usáramos en grabar ese otro disco que quizás grabábamos en el 2021. El 2020 fue para ir sacando por singles las canciones de ‘Existo’ y se nos juntaron dos discos: ‘Existo’ y ‘Resisto’. Y aún así este año como seguimos frenados con pocas posibilidades de girar y los shows son muchísimos menos de los que podrían hacerse si estuviéramos en otras épocas, la idea de seguir produciendo y haciendo trabajo desde el estudio es lo que posibilita la cercanía con el público y estar activos creativamente. Así que para eso salieron distintas posibilidades. Por un lado, ser reversionada y remixada por distintos artistas que vienen del mundo de la electrónica, como fue esta versión de ‘Me Gusta’ que hicieron los chicos de Hot Blue Producciones, un duo de DJs y productores de Córdoba, estuvo buenísima esa versión. Y aparte la frutilla del postre fue que pongan esa canción como el himno del primer equipo femenino que se armó en Infinity Sports. Buenísima la vida que va cobrando la música y las nuevas dinámicas que ofrece el encierro, generando otro tipo de caminos y otro tipo de salidas”.

En este marco y teniendo en cuenta que vos estás en esta industria desde 2008, ¿Cómo ves el panorama actual de la música para las mujeres latinoamericanas? ¿Notás una relación entre el movimiento feminista y el trabajo actual de las artistas argentinas?

“Yo vengo como solista desde el 2008 pero empecé con mi primera banda ‘Los Cocineros’ en el 2001 y éramos una banda liderada por dos mujeres. Del comienzo hasta ahora sí veo que el Movimiento Feminista creció muchísimo y la visibilización de las mujeres en los escenarios es mucho mayor, aunque considero que todavía queda mucho camino por andar. Lo lindo que sucede ahora es que por ahí antes, a principios de los 2000, nos sentíamos como medio bichos raros ahí dentro de los escenarios. La sensación era que éramos excepción, pero en realidad había un montón de otras mujeres. Lo que sucede ahora con todo el movimiento es que no solo se visibilizó la presencia de las mujeres en los escenarios, sino que nosotras mismas también nos vimos. Nosotras no nos veíamos, y ahora estamos haciendo fuerza de manera colectiva a través de festivales, pero lo interesante sería que en algún momento no necesariamente tengan que ser festivales específicamente de un género, sino que realmente sea más equitativa la presencia en los escenarios de todos los géneros”.

Portada del EP Existo

Y justamente de la escena latinoamericana, ¿qué mujeres te inspiran?

“Un montón. Empezando por Rita Indiana, el trío de República Dominicana Mula, Anita Tijoux, Julieta Venegas, Francisca Valenzuela, Ignacia, Carla Morrison, Reyna Tropical, Liniker, La Dame Blanche, Duda Beat, por nombrar un poco de la escena que actualmente también escucho y que me gusta cómo encaran sus proyectos, cómo suenan”.

Al igual que toda persona que se dedique a la cultura, estás atravesando un momento tan distinto a todo como complicado. Si pudieras avisarle algo a la Sol Pereyra de febrero 2020, ¿qué le dirías?

“Justo estaba girando en México así que le diría que saque el pasaje para dos días antes para regresar a Argentina, porque por dos días me quedé varada un mes y medio. Aunque no estuvo nada mal quedarse varada en México, porque es mi otra casa”.