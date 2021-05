Jorge Macri ¿le suelta la mano a Rodríguez Larreta?

Entrevistado por Alfredo Leuco, para su programa en LN+, el actual intendente De Vicente López, analizó el fallo de la Corte Suprema respecto a la presencialidad en las aulas y analizó el futuro político de su partido.

En relación al fallo judicial, que versó sobra la disputa entre Nación y Ciudad, festejó el mismo “tiene cosas muy rescatables” y agregó que no se puede decidir “cómo evitar que se contagien”.

Se refirió ademas, a las medidas que se tomaron en la provincia de Buenos Aires, “las soluciones no deberían ser las mismas, atento que “las realidades no son las mismas, las distancias que tiene que recorrer un chico para llegar a una escuela en Vicente López, no es lo mismo que la que debe que recorrer en Pilar, o en Florencio Varela”.

El momento álgido de la entrevista versó acerca del futuro del PRO o cómo el vería un posible escenario en 2023. “Tenemos figuras muy relevantes como Patricia, María Eugenia, Elisa Carrió, Hernán Lombardi, Joaquín de la Torre, entre otros”, aseguró.

“Para mí Patricia Bullrich es la mejor candidata para la ciudad de Buenos Aires…me parece que María Eugenia Vidal debería representarnos en la Provincia”,sentenció Jorge Macri.

“María Eugenia decidió llamarse a silencio, inclusive hasta para darle lugar a Kicillof y que pueda gobernar sin tener que victimizarse”, afirmó respecto de la ex gobernadora de la provincia, la que perdiera su cargo luego de 4 años de gestión.