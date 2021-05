Funcionaria de la Embajada de Estados Unidos se reunió con Horacio Rodríguez Larreta

En el día de ayer la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mary Kay Carlson, estuvo reunida con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, principal figura de la oposición al gobierno del Frente de Todos en la Argentina.

Según informaron los funcionarios porteños, en la reunión a puertas cerradas, en ningún momento se discutió la posibilidad de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compre vacunas por su cuenta.

La versión oficial del encuentro plantea que en el mismo se respaldaron las gestiones del gobierno nacional en tres cuestiones:

– Destrabar las 900 mil dosis de AstraZeneca cuyo elemento activo -antígeno- se fabricó aquí en Garín, en la planta de mAbxience, pero que el laboratorio británico no envió todavía a la Argentina en forma de vacunas terminadas incumpliendo los contratos. Hay mucha confusión sobre esas 900 mil dosis, pero las fuentes de AstraZeneca dicen que no están retenidas por el gobierno norteamericano sino frenadas por un control de calidad del mismo laboratorio.

– Reclamar que Estados Unidos libere otras 60 millones de dosis, también de OxfordAstraZeneca, que el gobierno norteamericano no autorizó y que no se van a aplicar en el país del Norte. Ahí hay un tema semi-burocrático que consiste en que, al no estar autorizadas por la FDA norteamericana, tampoco se pueden exportar. Sin embargo, Washington hizo una excepción y mandó partidas a Canadá y México por lo que también podría disponer que esas dosis se entreguen a los países latinoamericanos. A la Argentina, por contrato, debería tocarle el 20 por ciento. Eso sí depende del gobierno de Estados Unidos.

– Finalmente, Larreta habría pedido que la administración de Joe Biden haga cumplir las entregas de los laboratorios al programa Covax, de la Organización Mundial de la Salud. Las farmacéuticas le dieron la espalda a la OMS y en ese programa la Argentina tiene compradas 9 millones de dosis. El jefe de gobierno pidió, de paso, que se amplíe la cantidad disponible para el país.

“La Encargada de Negocios MaryKay Carlson mantuvo hoy una productiva reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, en la que conversaron sobre la situación de la pandemia en la ciudad, cambio climático y otros temas de trabajo conjunto.”, comunicaron desde la cuenta oficial de la embajada en redes sociales al respecto.

Sin embargo resulta difícil saber lo que realmente ocurrió puertas adentro del llamativo encuentro.

No es ningún secreto la preferencia de la dirigencia de Juntos por el Cambio por el gran gigante del norte, a tal punto que muchos de ellos (como la presidenta del PRO Patricia Bullrich) son sindicados directamente como lobbistas de los intereses norteamericanos en el país.