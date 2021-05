Horacio Rodríguez Larreta denunciado por homicidio

El jefe de gobierno porteño, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, recibió este viernes una nueva denuncia en su contra, esta vez por la muerte por coronavirus de la docente Silvina Flores, vicedirectora de la escuela 24 del Distrito 11.

La denuncia contra el dirigente de Juntos por el Cambio es directamente por el delito de “homicidio”, según consta en la presentación realizada por la letrada Valeria Carreras tras la muerte de la docente.

Si ves q apalean a una persona en la esquina entre 100 personas, NO TE METES A DEFENDERLA?

Si! Aunque te revienten también

Ayer murió otra docente y voy contra los q sean



Denuncian a Horacio Rodríguez Larreta por homicidio por la muerte de una docente https://t.co/MA3QihObqt — Dra.Valeria Carreras (@dravaleria) May 7, 2021

“El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se mostró inflexible y bajo la falsa premisa de no vulnerar el derecho a la educación instó a docentes y alumnos a concurrir a las clases presenciales”, dice la denuncia contra el funcionario.

La vicedirectora, a su vez se contagió de la directora del colegio, Cecilia Gomez, lo cual surge de un comunicado que firmó Flores antes de fallecer y publicado en el blog del Colegio.

EL COMUNICADO👇🏻

“Caba 20 de abril de 2021.- Estamos atravesando una situación sanitaria inédita con un elevado nivel de contagios que está afectando nuestra vida familiar y escolar. Nuestra querida directora Cecilia, se encuentra cursando la enfermedad con buena evolución. El equipo de Conducción que la acompaña, debe permanecer en aislamiento por protocolo trabajando en forma virtual. En este momento y hasta el viernes 23, se encuentran asistiendo al colegio los Supervisores Escolares. A esta situación particular de nuestra comunidad se sumaron los hechos conocidos por todos Uds. que crearon mucha confusión y desorganización en la rutina escolar, y que no sumaron tranquilidad para atravesar este momento difícil.- Agradecemos su comprensión y contamos con su colaboración respetando los protocolos y no enviando a los niños si presentan algún síntoma o si algún familiar está cursando la enfermedad. En estos momentos deben fortalecernos como comunidad.- Saludos cordiales SILVINA FLORES VICEDIRECTORA”.

La Directora Gómez, luego de 15 días logró superar la enfermedad, sin embargo, quien fue su contacto estrecho, es decir su Vicedirectora no lo logró y falleció, luego de estar internada con neumonía bilateral.

Podemos concluir que tiene responsabilidad el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma Horacio Rodríguez Larreta

“Si bien será tarea del Fiscal determinar fehacientemente la concatenación de hechos que llevaron a la muerte a la subdirectora SILVINA MARIA FLORES, no menos cierto es que a priori podemos concluir que tiene responsabilidad el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma Horacio Rodríguez Larreta, funcionario público que hizo caso omiso al DECRETO 241-21 por el cual se suspendía la presencialidad escolar desde el 20-4-21 al 30-4-21”, dice la denuncia presentada.

El denunciado, según la abogada, “no solo forzó a los alumnos y docentes a concurrir presencialmente, sino que montó una serie de presiones para ello. A los docentes que se acogían al paro a la presencialidad, les descontaba el preceptismo, a los alumnos que no justificaban la inasistencia tenían ausente, a riesgo de perder la regularidad y el año”, ejemplificó.

Con profunda tristeza nos toca despedir a la compañera docente Silvina Flores, vicedirectora de la escuela 24 DE 11, que falleció hoy por COVID-19.



Es la tercera trabajadora de la educación que fallece por coronavirus solo en esta semana. pic.twitter.com/hrLdqr46MT — Angélica Graciano (@angegraciano) May 7, 2021

“Solo hay un nexo causal posible, la presencialidad de clases, ordenada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta”, reiteró la letrada.

La denuncia finaliza pidiendo que “oportunamente se impute al Jefe de Gobierno por el delito de Homicidio”.