Tenso cruce entre Nicolás Kreplak y Cristian Ritondo: “Si querés cambiar la ley, laburá”

El diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo se sumó a la polémica por la venta de test caseros de coronavirus y el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires lo cruzó.

La provincia, prohibió ayer la venta de test para detectar coronavirus en forma casera y la oposición saltó contra la medida. Desde su punto de vista el testeo masivo sería una forma de combatir el virus.

Fue Ritondo, uno de los tantos que opinaron contra la decisión. “Si para el gobernador es primordial cuidar a los argentinos que nos explique por qué prohíbe el uso de test rápidos. Testear a la mayor cantidad de ciudadanos es fundamental para poder darle pelea a esta segunda ola”, redactó el diputado ante un titular periodístico sobre Axel Kicillof.

Nicolás Kreplak, recogió el mensaje y explicó cual fue la razón que medió para prohibir que cualquier persona pudiese acceder a un test sin control de un profesional.

“Cristian: El COVID es un evento de notificación obligatoria. Esto quiere decir, que todos los resultados deben ser cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia (SISA), por ende no se puede masificar la manipulación de los test sin control profesional. Si no sabe, no opine.”, escribió el médico sanitarista.

Y adicionó: “Cualquier test que tenga la calidad necesaria, sea utilizado en ambientes con normas de bioseguridad, y bajo las condiciones de vigilancia correspondientes a esta pandemia, será utilizado. Para eso trabajamos continuamente con especialistas, universidades y colegios”

Por su lado Ritondo replicó el mensaje y se mantuvo en su postura. “Nicolás: Quieren centralizar todo en un gobierno que ha demostrado ser ineficiente. Los bonaerenses que se testean individualmente ayudan a frenar los contagios y el gobierno se lo prohíbe. Vos que la tenés re clara, ¿no creés que es mejor prevenir antes que lamentar?”.

Lejos de culminar la charla virtual, el médico respondió y subió el tono, “Prevenimos desde el inicio de la pandemia, aún con una oposición irresponsable en todo momento. No confundas eficiencia con perfección, yo solo estudie toda la vida para hacer lo mejor posible, pero acá los perfectos son ustedes. Si querés cambiar la ley, laburá. Abrazo”.

Los números oficiales reportados por el ministerio de Salud en en día de ayer notificaron un total de 24086 nuevos casos, en CABA fueron 2800 y el la provincia de Buenos Aires se contabilizaron 10739.

