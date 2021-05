Ex primera dama participó del vacunatorio VIP y ahora no tiene segunda dosis: “No sé qué va a pasar”

La dirigente justicialista Hilda “Chiche” Duhalde vive momentos de incertidumbre, producto de que ya pasaron más de tres meses desde que fue vacunada (en el vacunatorio VIP) con una primera dosis de la Sputnik V, y aún no recibió la segunda.

“Ya pasaron tres meses, se vencieron los plazos para vacunarnos y la vacuna Sputnik no ha llegado. Me hice un análisis de anticuerpos y no tengo. No sé qué va a pasar. Nosotros estamos anotados para recibir la segunda dosis”, explicó la esposa del expresidente Eduardo Duhalde.

Eduardo Duhalde junto a su esposa Chiche.

Producto de su cercanía con el entonces ministro de salud Ginés González García, Chiche, Eduardo y sus hijas María Eva y Juliana Duhalde recibieron las vacunas el 1° de febrero, en lo que se consideró una “vacunación VIP”.

“Yo acepté la vacuna por mi mujer, que no solamente tiene enfisema pulmonar, sino además no le funciona un riñón hace 8 años y no le va a funcionar más. Y además tenía programada una operación de espalda, muy delicada, tan delicada que la tuvo que adelantar un mes, y hoy todavía no está bien”, explicó al respecto el ex-mandatario.

“No recibimos la segunda dosis de la vacuna. De todas maneras, es tanta gente que no le recibió, que no me hago problema. Yo no me iba a dar la vacuna si no se la daba ella (por ‘Chiche’), pero bueno ya pasó. Que el Gobierno haga lo que puede hacer con el problema de la vacuna… Espero que lleguen”, planteó el exgobernador bonaerense.

Eduardo Duhalde, además, se refirió al pedido de renuncia a Ginés González García, por parte de la administración de Fernández al conocerse el tema de los “vacunados VIP”

“Creo que mi gran amigo, el mejor de los ministro de Salud que tuvo la Argentina. Un gran sanitarista, dueño de una universidad (Isalud). No se tenía que ir”, afirmó.

Me enojé cuando lo echaron a Ginés

“Me enojé cuando lo echaron a Ginés, y le escribí al Presidente. El problema no era de él. El problema es que, al no haber un orden, las cosas se dieron ‘a la que te criaste’”, agregó.