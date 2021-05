Ivanna Viale tomó el lugar de su papa en la radio y disparó contra América: “No se juega con la gente”

La hija del periodista fallecido el pasado 11 de abril, producto del coronavirus, lo reemplazó en el programa radial “El Gíglico”, por radio Rivadavia.

La joven psicóloga, utilizó minutos del programa para decorar a su papá “Voy a seguir por vos, por lo que vos querías” y lanzó duros comentarios contra el grupo que fuera el último empleador de Viale, Grupo América, “No se juega con la gente, con el abuso de autoridad”, disparó.

Él estaba muy cansado, pero no podía parar

“Por un mísero punto de rating te ponen, te sacan. Estoy acá para decir lo que mi papá no pudo”, afirmó . Y agregó un duro comentario sobre la salud de su padre: “Él estaba muy cansado, pero no podía parar porque… no voy a seguir. Los que saben, entienden”.

Además hizo un recorrido por la carrera de su progenitor y como se desarrollaba en la intimidad en su rol de abuelo.

El programa que originalmente fuera de 3 horas, ahora pasará a durar 60 minutos, informan desde la emisora.