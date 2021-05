¿Macri le mintió una vez más a los argentinos?

Como suelen ser su costumbre, el ex-mandatario neoliberal argentino Mauricio Macri, aparentemente volvió a faltar a su palabra.

En medio del escándalo por los vacunados vip, que le terminó costando el cargo al titular de la cartera de salud Ginés González García, el líder de Juntos por el Cambio había prometido que no se iba a aplicar la vacuna contra el coronavirus “hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”.

Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 21, 2021

“Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido.”, prometía el ex-presidente en su cuenta de Twitter en el mes de febrero.

“Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo.”, denunciaba por entonces Macri.

Sin embargo una vez más el referente opositor faltó a su palabra y no esperó su turno para darse la vacuna en el país.

Según consignó el portal Infobae en el día de ayer, Macri se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson durante su viaje a los Estados Unidos.

“Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, reclamó desde el exterior el ex-mandatario probablemente sin siquiera recordar su efímera promesa de principios de año.

“Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, panteó.

Durante la semana Macri participó del foro “Defensa de la democracia en las Américas”. Allí cuestionó con dureza al gobierno de Alberto Fernández y reiteró sus críticas hacia la política sanitaria argentina: “El populismo conduciendo una crisis sanitaria es más peligroso porque queda más en evidencia la mentira y la ineptitud”, fustigó.