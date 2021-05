Tricky Noise: “Uno escribe lo que vive”

Por Malena Alvarez

Es difícil encasillar en un estilo a este cantautor argentino, autodidacta y multifacético. Ahora presenta el nuevo single “Perdoname” de su autoría, en el que se entrevé la presencia de una fusión de sonidos clásicos del rock con los del trap.

Estás en este proyecto musical hace relativamente poco. ¿Cuándo y cómo decidiste que querés dedicarte a la música?

“Toda la vida tuve cerca mío lo musical, en mi familia cantan y tocan la guitarra cuando hay reunión familiar, yo desde muy chico inicié con el freestyle y escribiendo pensamientos cuando estaba solo y poco a poco me fui acercando a lo que era grabar mi música y comprarme mis primeros elementos para poder grabar. Dedicarme al 100 por ciento se dio cuando entendí que los tiempos no me daban y tenía que apostarle full time a lo que quisiera hacer para mi vida. Decidí apostar por mi carrera musical”.

Perdoname trata de una historia de desatención a una relación para concentrarse en el arte. ¿Qué consejo le darías a quienes atraviesan una situación similar?

“Yo creo que es una situación difícil la de dejar a alguien porque no te dan los tiempos. Le debe pasar a mucha gente, uno necesita ocuparse de sus prioridades. Nunca te vas a arrepentir de haberte ocupado de tu sueño, no hay manera de reprocharte eso. Al que pase una situación similar le recomendaría que se ocupe de sus sueños y que ya habrá tiempo para el amor”.

¿Por qué “Tricky Noise”?

“Adopté a Tricky Noise como nombre artístico porque significa en ingles el truco de lo que vendría a hacer el ruido y me parecía que la palabra Tricky acá en mi país sonaba como un nombre. Me pareció simpático y a la vez serio. La gente cambio la manera de llamarme muy rápido, se acostumbraron al nombre y lo recibieron de una manera increíble”.

Portada del single «Perdoname»

¿Cómo ves las posibilidades de crecimiento musical en Argentina?

“Acá en Argentina hay mucha gente que está apostando por el rubro musical y está intentando de sacar adelante a un artista. Yo creo que es el mejor momento, ya que tenemos referentes argentinos que están poniendo nuestra bandera en lo alto de la escena y eso hace que acá la industria crezca y sea más fácil poder crecer como artista en el país”.

¿Y cuál es tu mayor sueño como artista? Eso que te hace pensar que si lo lográs, llegaste.

“Mi mayor sueño es tocar en vivo en cualquier parte del mundo y que la gente coree mis canciones. Creo que no debe haber una sensación más placentera que esa. Poder llegarle al corazón a gente que no te conoce y te escucha por tus letras y vivencias. Porque uno, al fin y al cabo, escribe lo que vive”.