El duro cuestionamiento de Diego Brancatelli al gobierno: “Esto así no va”

En el mes de abril la República Argentina reportó por segundo mes consecutivo una inflación por encima del 4%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó el jueves que el índice de precios al consumidor creció 4,1% el mes pasado respecto a marzo y acumula un alza de 17,6% en el año.

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 4,1% en abril de 2021 respecto de marzo y 46,3% interanual. Acumularon un alza de 17,6% en el 1° cuatrimestre

En marzo la inflación había sido de 4,5%. Los mayores incrementos se dieron en los rubros Prendas de vestir y calzado (6,0%), Transporte (5,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%).

Este descarrilamiento de los precios de los bienes de primera necesidad ya cosecha cuestionamientos hasta de parte de comunicadores y periodistas cercanos al Frente de Todos.

Este parecería ser el caso con el popular periodista de Diego Brancatelli, recién recuperado de una internación por coronavirus:

“Sr Presidente Alberto Fernández El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA.”, planteó el panelista en su cuenta de Twitter.

“BASTA. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba.”, cuestionó.

“Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va.”, se justificó.

En referencia a que su mensaje podría tener que ver con la interna dentro del frente oficialista Brancatelli planteó:

“Es más fácil el análisis. Es SENTIDO COMUN. Hay algo que no está bien. Punto. No es tan complicado.”, concluyó.