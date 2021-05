Jorge Rial viaja a Miami a vacunarse por “culpa” de Zannini

Conocido por criticar a quienes viajaban a los Estados Unidos a inocularse contra el coronavirus, el periodista dio el volantazo y anuncia que viaja a Miami a vacunarse.

Así lo informó Jorge Rial, en su cuenta de la red social Twitter, “Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, redactó el conductor de Tv Nostra.

Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder

Días atrás Carlos Zannini, brindó una entrevista televisiva en donde justificó su vacunación “vip”, basado en la ley, según explicó esa noche al ser consultado por su manera de recibir su dosis.

Con mal tino, Zannini declaró además respecto del favoritismo con Horacio Verbitsky, “sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”, una frase que no fuese bien recibida por una gran parte de la población que aguarda su turno.

Rial continuó su descargo: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron”.

Y posteriormente agregó: “Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”

El enfrentamiento con Nacho Viale

En abril, el nieto de Mirtha Legrand, fue fotografiado en Miami, mientras esperaba en la cola para recibir su vacuna contra el virus SARS-CoV2.

“Privilegio de casta. Si abuela espero como cualquier mortal. Por eso @mirthalegrand creó un imperio trabajando y se la admira.”, fue la crítica que Rial le realizó en su momento.

De la misma manera que con Viale, el periodista criticó a varias personalidades que decidieron no aguardar su turno en el país y viajar al exterior a recibir su dosis.