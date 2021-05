Anabel Cherubito negó ser parte de un “Golpe blando”

En el mes de abril la República Argentina reportó por segundo mes consecutivo una inflación por encima del 4%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó el jueves que el índice de precios al consumidor creció 4,1% el mes pasado respecto a marzo y acumula un alza de 17,6% en el año.

En marzo la inflación había sido de 4,5%. Los mayores incrementos se dieron en los rubros Prendas de vestir y calzado (6,0%), Transporte (5,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%).

Este descarrilamiento de los precios de los bienes de primera necesidad ya cosecha cuestionamientos hasta de parte de comunicadores y periodistas cercanos al Frente de Todos, sobre todo aquellos más identificados con el kirchnerismo, como el panelista Diego Bracatelli, la periodista de C5N Daniela Ballester.

La actriz Anabel Cherubito también se sumó al coro de críticas por los precios, y fue duramente cuestionada en las redes sociales:

No se aguantan más aumentos @alferdez lo votamos para que haya más justicia, más equidad. La mitad de esta población es pobre! Encima en medio de una pandemia. Siguen aumentando los alimentos! Una locura! Como no se puede poner un freno? Si no lo hace el estado estamos jodidos.