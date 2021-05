Duggan durísimo contra Feinmann: “¿Otra vez publicitando mentiras?”

El aumento de la nafta y precios en góndolas, generó críticas en un amplio espectro de la población e incluso en periodistas y adeptos al gobierno. Situación que la oposición aprovechó para hacer campaña.

Esta mañana apareció una presunta nota en donde Pablo Duggan realizaba una dura y tene dista crítica al gobierno “Si Alberto Fernández sigue así, todo puede terminar muy mal”, narra la aparente declaración.

Automáticamente, periodistas opositores y políticos de Juntos por el Cambio, iniciaron un torrente de críticas en donde quisieron marcar la existencia de “un golpe blando”.

“Los Rial, Duggan y los Brancatellis no funcionan en soledad, no sueltan una mano sin agarrar otra. Ya tienen nuevo amo y lo hacen saber así.”, redactó uno de los reconocidos trolls de JxC.

Los Rial, Duggan y Brancatellis no funcionan en soledad, no sueltan una mano sin agarrar otra. Ya tienen nuevo amo y lo hacen saber así. — Timbuktú 🍺 (@pulsionparcial) May 15, 2021

Fue el mismo Pablo Duggan quien negó la existencia de dicha declaración y nota y se despachó contra algunos periodistas y medios.

“Publicás una fake news, te la desmiento. No tenés ni una fuente para apoyarte. Y no tenés la dignidad de borrarla. No tenés autoridad moral para escribir de medios. Sos una basura y un chanta. @LANACION @Chequeado @FOPEA etcéteras preocupados por las fake news…”, lanzó Duggan, quien también le envió un mensaje a Eduardo Feinmann.

Publicás una fake news, te la desmiento. No tenés ni una fuente para apoyarte. Y no tenés la dignidad de borrarla. No tenés autoridad moral para escribir de medios. Sos una basura y un chanta. @LANACION @Chequeado @FOPEA etcéteras preocupados por las fake news… https://t.co/pQ4SpmVG0I — Pablo Duggan (@pabloduggan) May 15, 2021

“Otra vez publicitando mentiras? Creo que en la audiencia de conciliación judicial te comprometiste a no hacerlo más. Esto es falso Eduardo. Recordman de fake news”.