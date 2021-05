Escándalo por el documental de Sergio Lapegüe

Las autoridades de la señal de noticias del Grupo Clarín, Todo Noticias, habría tomado la polémica decisión de censurar el documental que hizo el periodista Sergio Lapegüe sobre el terrible momento que vivió a causa del coronavirus.

Así lo revelaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la última emisión de “Intrusos”:

“Aquí, el documental que ya anticipamos sobre Sergio Lapegüe, que sin ir más lejos presentó su historia con el covid. Un documental de 14 minutos que tuvo un mes de realización y en el que hablaron sus compañeros, sus amigos”, comenzó asegurando Lussich a cámara.

Sonó un teléfono rojo del control, de altas autoridades de Canal Trece y de Clarín para que lo saquen del aire al informe

“Hablaron los médicos, el amigo que lo contagió. Lo hizo el mismo equipo que realizó el documental de Maradona para TN, ¿pero qué pasó? Este documental salió al aire en el noticiero de Lapegüe, que se presentó a sí mismo, presentó su caso, y mientras salía al aire, sonó un teléfono rojo del control, de altas autoridades de Canal Trece y de Clarín para que lo saquen del aire al informe”, contó el periodista.

“Los conductores explicaron que ya estaba saliendo, que no lo podían cortar por la mitad. La orden estricta fue que una vez que saliera al aire no se subiera a las redes. Pidieron que no tenga más difusión. La pregunta es qué pasó, por qué quisieron levantar el documental de Lapegüe por el cual casi vuela la cabeza del gerente de noticias en Canal Trece. Esta pregunta es una bomba”, lanzó.

“Esta noticia es complicada. Habrá que ver cuál fue el motivo. De entrada esto hizo ruido en algunos compañeros, quizás una cuestión de egos. Lo que contó Rodrigo se vio al aire, si buscás en las redes vas a ver que no lo vas a encontrar”, afirmó Adrián Pallares.

Hubo una orden de que esto quedara ahí

“Pasó tan inadvertido, nunca más se replicó. La idea era subirlo a las redes, pero hubo una orden de que esto quedara ahí. Aparentemente podría estar relacionado con la cantidad de muertes que hay por covid, y más allá de que era un caso testigo sobre una concientización, se hacía mucha diferencia con mucha gente que no cuenta con los mismos medios para recuperarse. Por eso la decisión política del grupo de no seguir poniendo este documental al aire”, sentenció su compañero.

