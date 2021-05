Elisa Carrió: “Jamás dije que la Sputnik envenenaba”

Luego de denunciar al Presidente argentino Alberto Fernández por “envenenamiento”, por gestionar exitosamente la llegada al país de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, increíblemente ahora la líder opositora Elisa Carrió salió a negar su irresponsable accionar.

“Jamás dije que la Sputnik envenenaba” sostuvo la dirigente de Juntos por el Cambio en declaraciones televisivas.

“Cuando me pronuncié en diciembre, la vacuna Sputnik no estaba autorizada para mayores de 60 años, por eso fines de enero se vacunan el Presidente y la vicepresidenta.”, planteó la ex-diputada.

“Dije que no tenía autorización. Jamás dije que la Sputnik envenenaba, dije que yo no tenía confianza y no la sigo teniendo, por eso no me la puse, estoy esperando la AstraZeneca”, explicó.

“Quería hacer un acto de repudio personal. Dije que la vacuna se la podían poner después de enero y que no lo iba a hacer porque tengo riesgo de vida.”, continuó.

Era un protesta personal por el envenenamiento de opositores en Rusia

“Era un protesta personal por el envenenamiento de opositores en Rusia, pero siempre lo aclaré”, relató increíblemente.

Solamente meses atrás Carrió anunciaba que denunciaría penalmente por “envenenamiento” al jefe de Estado; el exministro de Salud, Ginés González García, y Carla Vizzotti, la entonces secretaria de Acceso a la Salud, por la compra de la vacuna rusa.