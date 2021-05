El angustiante problema familiar de Carlos Reutemann: “No responde su celular no atiende en la puerta”

La hija del senador por la provincia de Santa Fe, creó en las últimas horas una cuenta en la red social Twitter, en donde pide por el paradero de su padre.

El ex gobernador, Carlos (Lole) Reutemann, de 79 años fue externado del Sanatorio Parque de Rosario la semana pasada, tras recuperarse de una hemorragia digestiva, que lo tuvo en control médico por 17 días.

“Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí”, escribió Cora Reutemann en su flamante cuenta.

Cuestionada por un internauta acerca de la necesidad de hacer visible la interna familiar que mantiene con Ghio, la esposa de su padre, respondió que se encontraba desesperada y esta era la razón por la que visibilizaba un conflicto de esfera privada.

Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí pic.twitter.com/smroOiwtEN — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

“Que 😞 conozco a vero y es una excelente persona y siempre evito los medios de comunicación claramente haces esto para molestarla. Son cosas de familia debería haber formas más sanas de arreglar sus problemas. Saludos!”, le respondió una usuaria.

Esta mañana y pese a la notoriedad que adquirió el pedido, Cora reiteró la distancia que mantiene con Ghio y la necesidad de entablar diálogo con su progenitor.

“Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias”, twitteó.