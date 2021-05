La Queen: “Ser drag queen es carísimo. Es un trabajo de horas”

Por: Pablo Lancone Seguilo en Twitter

Desde Fuerte Apache, “La Queen”, artista drag, busca con su música levantar la bandera LGBT. Su último tema “Yo sola puedo” ya tiene más de 400.000 reproducciones en Youtube.



– ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia a tanto tiempo de haber empezado esta “nueva vida”?

– A mi, como a todo el mundo, nos perjudicó un montón física y mentalmente. Fue muy complicado. El año pasado me agarró una depresión fuerte porque fue tremendo. De un día para el otro, que te estabas moviendo para todos lados, paró todo. Estaba por hacer mi tour por la Argentina, conocer por primera vez las provincias de este hermoso país, y eso no se dio, y me puso mal. Pero un día me levanté y dije de empezar a hacer mucha música, en plena cuarentena, en la que estábamos encerrados, y en eso sigo trabajando.

– Podemos entonces decir que la música, en tu caso, te “rescató” de esos momentos más oscuros.

– El apoyo familiar, el abrazarnos sabiendo que estábamos acá. Yo vivo con mi mamá y es muy lindo tener ese apoyo familiar. Imaginate que fue un año y medio sin nada. Pero salí porque “La Queen” es una pop star. Las drag queens somos así, arte, magia viviente, y es lo que quiero transmitir.

La vida es una, no es un ensayo en que te equivocas y volvés a hacer





– Por redes sociales mostras mucho de ese amor. Subiste hace unos días una foto de tu mamá vacunada. ¿Contentas no?

– Mucho más tranquila porque es lo que quería. La inscribí justo cuando salió la aplicación y la llamaron hace poquito. Más relajada pero me sigo cuidando como siempre. Soy muy obse en eso.

– ¿Te sentís referentes para chicos y chicas que pueden estar viviendo el mismo proceso de cambio?

– “La Queen” es una referente que quise crear al mundo y es hermoso poder decirlo. Yo soy lo que soy. Vine a esto. A mostrar esto. Para que sientan lo que yo siento al hacer música. A mi me hubiese encantado tener una referente como “La Queen” cuando empecé a salir, cuando me encontré con mi yo marica y el mundo LGBT. El tener a alguien. Y yo lo valoro muchísimo. El aguante de la gente que te dice que te banca. O que me cuenten que gracias a mi le dijeron a su familia que es gay. Cosas que no puedo creer. Yo soy una persona como todo el mundo, lo único es que me ven miles de personas. Es una locura que por algo de lo que yo puedo hacer le cambie la vida a una persona.





– Pero lo que te hace más cercana y querible también es que sos alguien de barrio. Seguís pisando las calles del Fuerte Apache.

– Exacto. Siempre digo lo mismo, yo soy una persona común y corriente, nada más que hago música. A mi me encanta hacer música, nací para hacer música, es lo que amo. A mi la música me acompaña desde que nací. Papá me cantaba todo el tiempo rock nacional, me ensaño lo que es Queen, y lo fui mamando. Música que a mi me encanta. Estar haciendo lo que a uno le gusta es super especial. No podría hacer otra cosa en el mundo. No podría estar sentada en una computadora mirando ocho horas una pantalla. Nací para las luces, el brillo, el show.





– ¿Y qué significa el barrio para vos?

– Todo. Es mi raíz. Es mi mundo. El Fuerte Apache es mi mundo porque yo me siento respetada, cuidada, admirada, me siento querida y yo. ¿Y que mejor que vivir la vida sintiéndote vos? Que uno siempre intenta caretear la vida, pero acá yo soy yo. La vida es una, no es un ensayo en que te equivocas y lo volves a hacer. Soy muy de enfocarme en lo mío.



– Contanos cómo fue ese momento en que tu mamá conoció a “La Queen”.

– Un día estábamos con ella en el comedor mirando la tele y me comenta sobre una chica en el barrio que tenía pelo rosa. Y yo le pregunté qué opinaba sobre ella. A lo que me responde que la amaba, que le encantaba, sin conocerla. Y ahí la hice esperar. Me fui a mi habitación, agarré la peluca que estaba colgada en mi armario, salí y le dije “bueno mami, yo soy ´La Queen´” y me dijo un largo “¿queeeeeeeeeeeee?, te amo mucho más que antes”. Ahí empezó una relación más profunda y cercana a la que había, como un broche de oro para darlo todo.



– Una mamá que te eligió porque es tu mamá del corazón, pero el amor trascendió siempre.

– Exacto. Ella a mi me adoptó, me rescató. Y ella es mi mamá, la uno. Junto a mi papá, que lamentablemente falleció de cáncer de pulmón hace 5 años. Él también me acompañó toda mi vida. No pudo conoce a “La Queen” pero me ensañó de música y está.



– ¿De dónde vienen tus looks?

– El pelo rosa fue como al pasar. Un amigo me dijo que si quería ser alguien en el ambiente tenía que tener algo distintivo. Todas tienen pelo negro, por ejemplo. Y me tiró la del rosa, que me iba a destacar completamente. Yo dudaba pero confié en su palabra. Ahí marqué. Siempre uso distintas pelucas pero la rosa es “La Queen”.



– ¿Es caro ser drag queen?

– Ser drag queen es carísimo. Es un trabajo de horas. Y se merecen una muy buena paga.





– Hablemos un poco de tu música ahora. Tu último tema “Yo sola puedo” ya tiene más de 400.000 visitas.

– Increíble. Esta canción salió hace dos meses. Fue la primera canción que lancé en 2021. Es una canción pop de esta nueva era de “La Queen”. Estoy trabajando unos sonidos impresionantes. Quiero volver a traer ese pop bien fiestero, comercial, que se escucha en todos lados. Me pone muy feliz que la gente esté escuchando eso. Es una locura. Siento que se necesita a alguien que irrumpa así en la industria musical argentina, porque siempre se vio lo mismo. La comunidad LGBT y la diversidad argentina necesita una marica en la industria musical. Que diga “yo soy esto loca”.



– ¿Cuáles son tus referentes musicales?

– Los Miranda me incentivaron a hacer esta música. Es una locura. Cuando ellos salieron con este pop tan fiestero, tan loco, tan futurista, dije “esto es hermoso”, quise saber más y hacerlo yo. ¿Viste lo que te puede transmitir el arte? Es show. Es una perfo, que para eso vinimos al mundo.



– ¿Qué te inspira para escribir tus canciones?

– Todo. El ser. Lo que soy, lo que me pasó, lo que me va a pasar. El presente. Lo que vivo. Todo me inspira. Vivo la música, la siento. Que todo el mundo escuche, cante y baile la misma canción es loquísimo. Es magia. Por eso elijo este arte. Para mi la música sana.

Siempre voy a estar para la gente que se sintió aislada, discriminada





– ¿Cómo fue la experiencia de hacer “Sex”? ¿Cómo te convocó José María Muscari?

– Hermosa. Musqui es un ser divino. Yo la pasé genial. Fue una experiencia hermosa, los compañeros y las compañeras fueron divinos y divinas. Era mi primera vez en el mundo de la fama. Con toda esa gente que vos ves en la tele. Y yo después decía “qué locura, ahora pertenezco acá”. Me encanta. La pasé genial. Siempre fui bien tratada. Muscari es un gran director y volvería a trabajar.



– Y fue como tu ventana al espectáculo.

– Si, es verdad. Agradezco un montón que haya salido en mi vida esto. Me abrió muchas puertas. Después trabajé con Osvaldo Laport que me llamó para hacer temporada en Mar del Plata con “Burlesque Baires show”, con Rodolfo Ranni, Fabián Gianola, Viviana Sáez, entre otros. Y la pasé increíble. Laport un genio, es re familiero.



– Además hiciste que tu mamá conozca el mar.

– Si, el primero de febrero, que es mi cumpleaños, la llevé. Fue una locura. Muy emotivo. Sanador para mi también.



– ¿Cómo sigue este año?

– Con mucha música. Componiendo. Se viene el segundo álbum de “La Queen”, videoclips y algo de televisión. Lo dije desde el minuto uno, vine a dejar una huella, levantar una bandera. Siempre voy a estar para la gente que se sintió aislada, discriminada, como la pasé en mi vida.