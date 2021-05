El insólito consejo de Mauricio Macri a Alberto Fernández

La semana pasada, en el programa de Mirtha Legrand, ahora conducido por su nieta Juana Viale, el ex-presidente neoliberal argentino Mauricio Macri hizo referencia a su “ética de trabajo” durante sus cuatro años al frente del Poder Ejecutivo.

Famoso por tomarse cuantiosas y extensas vacaciones estando al frente de los destinos del país, el dirigente de Juntos por el Cambio también reveló que terminaba sus jornadas laborales a las 7 de la tarde.

“Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstituirme desde los afectos y la familia.”, contó el ex-mandatario también conocido por arrancar sus jornadas de trabajo cerca del mediodía cuando era Jefe de Gobierno porteño.

Estas declaraciones del ex-presidente generaron todo tipo de reacciones en el público, alimentando una batería de memes en las redes sociales, haciendo referencia a la falta de compromiso de Mauricio Macri con el trabajo en general.

Consultado al respecto, el Presidente argentino, Alberto Fernández, reveló cuales fueron los consejos del líder de Juntos por el Cambio para su persona, antes de asumir la Presidencia.

Fernández aseguró que Mauricio Macri, tras perder las elecciones presidenciales de 2019, lo llamó para recomendarle que deje de trabajar a las 19:00 y que se tome descansos cada dos semanas porque la actividad presidencial podía ser muy “agotadora”

“Macri me dijo a mi como una recomendación el día después de ganar las elecciones: me planteó que cada dos semanas me tomara unos días de descanso, que no trabajara más allá de las seis o siete de la tarde porque podía ser muy agotador.”, reveló Fernández.

Lo que vimos es algo genuino

“Así es Macri. Lo que vimos es algo genuino”, explicó.