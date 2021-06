El Dipy consiguió su foto con Mauricio Macri

El cantante de cumbia y el ex-mandatario ya preparan el terreno para una posible candidatura del músico a diputado este año.

A pesar de negar hasta el hartazgo su vinculación al partido encabezado por Patricia Bullrich, El Dipy ya salió a intentar acercar posiciones con el PRO, pidiéndole públicamente un encuentro al ex-presidente Mauricio Macri.

Podrido me tienen diciéndome MACRISTA🤦‍♂️

ni lo conozco macri.

Tanto quieren que lo conozca?



que les pasa…

Si no pienso como ustedes soy de macri?



Me cansaron.



Solo x el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto.

Hola @mauriciomacri sale selfie?