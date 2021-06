Siguen los escándalos con Horacio Cabak

El pasado jueves el controvertido Horacio Cabak, comunicaba que se despedía de Polémica en el Bar, y lanzaba una denuncia contra los realizadores del ciclo. “No hay códigos”, expresaba el ex modelo. Ayer, el propio Gustavo Sofovich confirmó el despido.

En entrevista para el ciclo televisivo. LAM, a cargo de Ángel de Brito, el productor sostuvo que había echado a Cabak, por motivos relacionados a su persona y forma de ser.

“Primero no quiso trabajar con Azzaro. Hace dos días tampoco se quiso sentar en la mesa con otra persona… ¡No podíamos convivir!”, aseguró Sofovich.

Explicó además que la situación se tensó tras el escándalo en el que se vio inmerso el conductor de La jaula de la moda, cuando se conoció televisivamente una vasta cantidad de infidelidades.

“En Polémica en el bar nos reímos de todo hasta del pelo de Mariano. ¿Cómo no me voy a poder de Horacio Cabak?”, sentenció Sofovich

Y agregó: “Renunció tres veces. Cuando pasó lo de su familia fue, vino, primero no quería volver, después quiso, sí, no…Él no puede decir cuándo quiere volver y cuándo no, cuándo quiere hablar de un tema y cuándo no o cuándo no sentarse con un compañero”

Cabak había contado en sus redes sociales que la desvinculación del programa se había dado sin mediar acuerdo ni charla entre las partes. “No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones.NO hubo respeto.No hay códigos Simple”.

Por su lado el hijo del recordado Gerardo Sofovich, brindó otra versión, “hablamos de la rescisión de común acuerdo. Los contratos se resignan en la televisión de un día para el otro. Le di una salida decorosa y ahora me sale a destruir. Si querés que lo diga Horacio lo digo: ¡te eché!”.

Lejos de concluir la polémica, Cabak, asegura que la razón por la que la relación laboral concluyó en un despido fue su negativa a hablar en la pantalla de America sobre su conflicto familiar. “Causa del despido? No quiso hablar de su vida privada”, twitteó junto a una nota en donde explica su interpretación de los hechos.