Increíble: Así inventó TN una noticia sobre Formosa

Desde la señal de noticias del Grupo Clarín, Todo Noticias (TN), salieron a denunciar que un ministro formoseño, había atropellado salvajemente a un manifestante, en un nuevo intento por deslegitimar la gestión del gobernador peronista Gildo Insfrán.

“Una vez más tenemos que hablar de Formosa y de qué tenemos que hablar: de atropello a los manifestantes. Y cuando hablo de atropello no me refiero al sentido figurativo, sino literal. El ministro de Salud, Aníbal Gómez, atropelló”, afirmaba al respecto la periodista del canal Paula Bernini.

“No sólo lo atropelló, sino que lo arrastró varios metros”

“No sólo lo atropelló, sino que lo arrastró varios metros”, agregó indignada la conductora Sandra Borghi.

“Un ministro de salud que no le importa cómo lo dejó, si le dejará secuelas o no”, cuestionaba esta última.

Paula Bernini hasta se animó a caratular el hecho de “abandono de persona, porque ni siquiera se bajó a ver cómo estaba”.

Sin embargo lo denunciado por los operadores mediáticos no pudo estar más lejos de la realidad.

Material en video del incidente deja en evidencia sin cuestionamientos como el supuesto atropellado se arrojo voluntariamente sobre el capot del vehículo del funcionario, como hacen los conocidos “caranchos”.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

#Formosa Vean al carancho militante macrista como se tira sobre el capó del vehículo, tn había dicho que fue atropellado, tn como siempre miente! pic.twitter.com/9xw1wXp5FE — SPN Formosa (@SpnFormosa) June 8, 2021

El motivo de la protesta era para pedir la reapertura de los locales comerciales cerrados por la pandemia del coronavirus.

Luego de tirarse encima del capot, el manifestante Pablo Siddig explicó su accionar: “Si no saltaba, me pisaba y me quebraba las piernas”.

“Hace más de un año y medio que estamos parado. Los comerciantes estamos fundidos, tenemos hambre”, reclamó.