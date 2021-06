Famoso músico argentino denunciará a Jorge Lanata

El célebre artista popular Ignacio Copani fue víctima de una bateria de amenazas contra su persona, luego de que el operador mediático, Jorge Lanata, lo convirtiera en blanco para sus enajenados seguidores.

Los cuestionamientos del conductor se produjeron luego del último lanzamiento del compositor titulado “Traigan la Pzifer”, donde ironiza sobre la obsesión lobbística de la oposición neoliberal de Juntos por el Cambio a favor del laboratorio norteamericano.

El pasado domingo Lanata bautizó a Copani como “El boludo de la semana” al aire de su programa, volviéndolo el receptor de la furia de su escaso pero rabioso público.

“No hace falta decir casi nada. Sólo con lo que van a ver el argumento está dado. El boludo de la semana es Ignacio Copani. Tienen permiso para mutear el televisor”, expresó el conductor al aire.

Tras las amenazas recibidas luego de que el programa de Lanata emitiera al aire, Copani decidió ir a la justicia:

Son un disparador para generar violencia entre sus seguidores enceguecidos

“Las amenazas son intolerables porque son un disparador para generar violencia entre sus seguidores enceguecidos. Además los trolls inundan los espacios de trabajo”, explicó el cantante en diálogo con Nobleza Hormiga por FM La Patriada.

“Publiqué un mail de tantos que me han mandado. Algunos de ellos tenían la dirección del colegio de mis nietos”, planteó en relación a las amenazas recibidas.

Éxito total del mensaje de Canal 13. pic.twitter.com/WTT6rCGHCO — Copani Oficial 2021 (@copaniprod) June 21, 2021

“Lo voy a denunciar y ojalá sirva de ejemplo para todo lo que nos tragamos constantemente”, señaló el cantautor.

Asimismo, Copani indicó que nunca contesta los agravios pero es momento de “decir basta”.

Mi generación se bancó más que un Twitter pero me parece que es tiempo de decir basta

“No está bien, yo he tenido respeto en toda mi carrera y jamás les contesto, no por miedo, pero mi generación se bancó más que un Twitter pero me parece que es tiempo de decir basta”, manifestó.