Mercedes Ninci rompió en llanto al aire

El pasado miércoles en Lo de Mariana, el ciclo de El Trece conducido por Mariana Fabbiani, la panelista Mercedes Ninci rompió en llanto.

Un incendio en la Villa Itatí, donde se prendió fuego un depósito y un comedor que albergaba a una gran cantidad de personas, fue el detonante de la angustia de la notera.

Ninci no pudo contener las lágrimas ante la desgarradora noticia, y criticó con dureza a la clase política de la Argentina.

Mientras hablaban sobre el incidente la conductora Fabbiani notó el estado alterado de su compañera y le preguntó: “¿Qué pasó Merce?, te angustiaste”.

En ese momento, entre lágrimas, la Ninci comentó:

Me pone mal tanta pobreza

“Perdón, no lloré anoche con Tomi Dente y lloro ahora. Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda.”, planteó.

“Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, explicó.

La verdad es que no podemos seguir así

“La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante.”, sostuvo.

“Disculpenme pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”, agregó angustiada.

