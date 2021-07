Saraí: “Yo hago música para el mundo”

Por Malena Alvarez

Esta música en ascenso nacida en Miami lanzó su primer álbum de estudio auto titulado. “SARAÍ” es el primero de la artista pop, con 11 temas que cuentan la historia de una joven que atraviesa el desamor, el autodescubrimiento y encuentra el amor propio.

Tenés un padre estadounidense y una madre venezolana. Sos bilingüe y eso se nota en tu música. ¿Sentís que le aporta cierta diversidad cultural a tus canciones?

“Me da ese sabor latino y me ayuda mucho a la hora de crear, me inspiran mucho las diferentes culturas. Cuando empecé a componer de niña, no habían muchos latinos en mi escuela. Estoy inspirada por ‘Guantanamera’, éxitos de Celia Cruz, Luis Miguel, Shakira, etc. Junto a mi familia escuchaba y disfrutaba éxitos latinos. La música latina siempre ha influenciado mi carrera”.

¿Cuál es la relación de tus ganas de hacer música con tu familia?

“Gracias a Dios me apoyan 100 por ciento. Estoy muy agradecida de tener una familia que me brinda su apoyo incondicional”.

De los temas del álbum, ¿cuál es tu preferido y por qué?

“Difícil pregunta pero ‘Candela Remix’, porque fue mi primera experiencia colaborando con otro artista. Experiencia única hacerlo con Jon Z, lo respeto mucho. Tuve la oportunidad de trabajar con Luny Tunes, ‘Balada’ es muy especial para mí. Fue una experiencia muy personal. De niña yo cantaba muchas baladas”.

Aparte de trabajar en tus canciones, estás estudiando producción musical y negocios. ¿Cuál es tu objetivo en esas áreas?

“Todos los días aplico lo que aprendo en la universidad, lo aplico en mi vida cuando trabajo. Agradezco esta oportunidad de estudiar y poder empezar mi carrera a la misma vez”.

Actualmente luchás contra la enfermedad de Lyme. ¿Qué les dirías a quienes están en tu misma situación y lo ven como un obstáculo para cumplir sus sueños?

“La verdad que por mucho tiempo yo me sentía débil y decaída. Para mí fue difícil soñar. Un día decidí que era momento de cambiar mi vida. Quiero decirles a todos los jóvenes que luchen por su sueño. A las futuras generaciones: nunca dejen de soñar, todo es posible. Yo hago música para el mundo, para que lo disfruten y sean felices”.