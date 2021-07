La advertencia de Juan José Campanella a la oposición: “No me pidan que de la cara”

La victoria del sector “dialoguista”, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, en la cruenta interna de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones legislativas de este año 2021, dejó un importante resentimiento en los sectores “duros” de la alianza neoliberal, identificados en su mayoría con la figura de la ex-ministra Patricia Bullrich.

Este semana en una charla en redes sociales con el diputado Fernando Iglesias, el director militante Juan José Campanella se mostró molesto con la decisión de vetar a Bullrich y otros “halcones”, como el diputado Waldo Wolff, de las listas opositoras, para avanzar con la candidatura de María Eugenia Vidal en CABA, y hasta amenazó con retirarles su apoyo.

“Tiene que dar una prueba, por lo menos para los que apoyamos, de premios y castigos. Si la lista refleja un premio al que se calló y un castigo al que habló, me parece que el mensaje va a ser mortal”, recriminó.

No me pidan a mí que de la cara, no me pidan a mí que vaya a una marcha, no me pidan a mí que sea fiscal

“Si se premia a los que no estuvieron y se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mí que de la cara, no me pidan a mí que vaya a una marcha, no me pidan a mí que sea fiscal”, cuestionó Campanella.

Si bien dijo que “no juzga”, a Vidal por su presunta pasividad tras perder las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Campanella no escatimó en críticas.

“Por ahí se necesita un año de sabático o un año de vacaciones”, ironizó el director de cine en referencia a la ex-gobernadora.

