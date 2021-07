Alessandra Rampolla habló sobre su supuesto enfrentamiento con Laurita Fernández

La sexóloga hizo referencia a su renuncia del programa “El club de las divorciadas”, de El Trece, y contó qué pasó en su relación con la conductora.

Entrevistada por Jey Mammon para su ciclo “Los Mammones”, Alessandra Rampolla respondió al tradicional cuestionario. Curiosa respuesta fue la que tuvo la presentadora puertorriqueña cuando le preguntaron si se iría de vacaciones con su ex compañera.



“No sé por qué no… No es mi amiga, no nos conocemos tanto, pero no veo por qué no”, comentó la sexóloga.



La semana pasada, Laurita Fernández, al despedirla al aire, comentó: “A quien le queremos decir gracias enormes es a Alessandra, que hoy es su último día en Argentina porque se vuelve con su proyecto a Australia. Sabíamos que este día iba a llegar, no queríamos que llegue, fue un honor enorme para todos”.