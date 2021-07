Vidal: “En política lo más importante es estar”

Finalmente la ex-gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal materializó su escape de la Provincia de Buenos Aires, donde probablemente le esperaba una nueva derrota electoral a manos del Frente de Todos.

Oficializando su candidatura a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el PRO parece tener “la vaca atada”, Vidal no solo se ahorrará la humillación de una nueva derrota, sino que ya prepara su plataforma política para dar la pelea por la jefatura de gobierno porteña en el año 2023.

Gracias, @horaciorlarreta. Estos meses nos demostraste una vez más que podemos confiar en el equipo de la Ciudad. Un equipo que arrancó @mauriciomacri hace muchos años y con el que demostramos desde el primer día en qué tipo de Estado creemos y queremos hacer. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 10, 2021

“En la Ciudad donde nací, viví mi infancia y mi juventud y que me dio el honor de ser diputada, ministra y vicejefa de Gobierno, y con este equipo unido, hoy anuncio que voy a ser precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación de Juntos por el Cambio.”, comunicó hoy la ex-gobernadora.

Tengo y quiero estar presente para defender a los argentinos de los abusos del poder, de los atropellos

“Acepto esta candidatura, frente a la propuesta de todo espacio y con el apoyo de toda esta coalición, porque siento que, más que nunca, tengo que estar presente. Tengo y quiero estar presente para defender a los argentinos de los abusos del poder, de los atropellos.”, planteó Vidal.

“Quiero defenderlos de tener que escuchar todo el tiempo que alguien te diga lo que tenés que hacer, que la culpa de lo que pasa siempre es de otros. Quiero defenderlos de la improvisación y de la insensibilidad como forma de gobierno.”, explicó.

“Lo hago también porque, como le decía a los jóvenes con quienes nos reunimos recién, es un tiempo para volver a empezar, para volver a creer, para recuperar la palabra futuro. Tenemos que recuperar juntos nuestro futuro.”, analizó.

Desde hace un año y medio que vivimos en la incertidumbre

“Hay pesimismo y tristeza por el futuro. Desde hace un año y medio que vivimos en la incertidumbre y solo son idas y vueltas, son falta de un plan, son excesos del poder, son políticos con privilegios, son agresiones y soberbia, son, en definitiva, más relatos que respuestas.”, dijo.

“Algunas veces escucho “esto es lo que hay”. Pero, no. Hoy les digo que esto no es lo que hay, que tiene que haber algo mejor. Que podemos y tenemos que construir algo mejor.”, arengó.

Necesitaba estar segura de que había aprendido, de que los estaba escuchando

“Durante mucho tiempo evalué ser candidata. No por especulación, jamás haría algo así porque entiendo que esto es mucho más grande que yo. Necesitaba estar segura de que había aprendido, de que los estaba escuchando, de que mi norte y el norte de nuestro espacio estaba claro.”, sostuvo Vidal.

“Y no sólo lo confirmé sino que voy a demostrárselos en estos meses que vienen, en esta elección donde lo que está en juego es el futuro de los argentinos. Por eso decidí estar.”, analizó.

Quiero volver a decirles que yo no especulo

“Entiendo y comparto mucho de lo se habló en estos meses sobre mi decisión. Quiero volver a decirles que yo no especulo, que nunca busqué sacar ventajas y en cada lugar donde me tocó estar dí todas las batallas que creí que había que dar.”, reflexionó.

“Me dio pena y hasta cierta sorpresa que algunos creyeran que mi decisión escondía algún miedo. No es así. No es el miedo lo que me empuja, sino la pasión y el compromiso. La pasión y el compromiso que le puse a la provincia, más allá de cualquier costo.”, sostuvo la ex-funcionaria.

“La misma pasión y compromiso que le voy a poner a este lugar si me eligen y a los que me toque ocupar. Porque no sé hacerlo de otra manera. Estos años aprendí que para cambiar el país necesitamos ser más. Si somos los mismos en los mismos lugares no dejamos crecer a otros.”, concluyó.