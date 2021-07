Flavio Mendoza duro contra Alberto Fernández: “Más fundidos no podemos estar”

El director hizo referencia a la situación actual de la actividad teatral, a pesar de la reapertura de las salas desde el 18 de junio, y criticó fuerte al gobierno nacional.



De cara al estreno de su nueva obra junto a Sergio Goycochea el próximo viernes 16 de junio en el teatro Broadway, Flavio Mendoza habló de lo difícil que es hacer teatro el contexto pandémico y el poco acompañamiento oficial que los trabajadores del sector reciben.

“Ya estamos fundidos, así que más fundidos no creo que podamos estar… Lo que tienen que hacer es ir al hueso con las personas que se comportan mal, con las fiestas clandestinas, con los lugares acumulados de gente, como Retiro y Constitución. Eso en el teatro no lo ves: estás sentando, una hora y cuarto, una hora y veinte, con un distanciamiento social; es cuidado”, sentenció el artista en una entrevista con Teleshow.

Mendoza también refirió a la tristeza que le significa ver a sus compañeros en esta situación, quienes estuvieron muchos meses sin percibir un ingreso debido al cierre de las salas: “Fue muy difícil no solamente para mí: yo también hablo por mucha gente que la está pasando muy mal. Hay bailarines con hijos que no tenían para comer. Llegamos a hacer bolsones de comida para ayudarlos. Eso te da mucha tristeza. Yo tengo un hijo, y cuando sabía de situaciones de bailarines y amigos que no tenían ni para comprar leche, me preocupé mucho. Va a costar volver al teatro, entonces le pido a la gente que apoye la cultura, a los teatros, a los circos, a quienes realmente viven de esto porque es algo que te alimenta el alma, es necesario”.

Cuando se le preguntó sobre su relación con el Gobierno de la Ciudad, Mendoza respondió: “Gracias a Dios el ministro de Cultura, (Enrique) Avogadro, y Horacio Rodríguez Larreta fueron muy generosos y estamos pudiendo volver a empezar”.

El productor teatral había contado que en su momento para enfrentar los gastos había tenido que vender un departamento.