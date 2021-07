Las hermanas de Diego Maradona contra Dalma y Gianinna, defendieron a Matías Morla

Claudia, Rita y Ana Estela, querellantes en la causa, presentaron un escrito ante la Justicia en el que a poyan al abogado, y criticaron a las hijas de “El Diez”.



“Entendemos que un planteo como el difundido obedece a un odio personal entre nuestras sobrinas y Morla. Un sentimiento que viene desde hace años y que se vio motivado por el amor al dinero y la ambición que ellas han tenido desde siempre. Pero nosotras sólo queremos saber qué pasó con nuestro hermano y por eso pedimos que esa avaricia no tape la búsqueda de la verdad”, manifestaron las hermanas.



Además subrayaron que a ellas sí les importa determinar la causa de la muerte de Diego y no el dinero de la sucesión: “Está de más decir que mientras nosotras intentábamos presentarnos a participar de este proceso (buscando la verdad de la muerte de nuestro hermano) nuestras sobrinas se interesaban sólo en la sucesión y brillaban por su ausencia en este proceso. Como siempre, su único interés es, fue y será el dinero”.



“Las firmantes podemos decir que en lo que respecta al trato con nuestro difunto hermano tenemos la conciencia tranquila. En cada oportunidad que tuvimos lo visitamos, disfrutamos momentos junto a él y no acarreamos odios con nadie. Podemos dormir en paz. Nos resulta difícil de entender la animosidad y persecución sobre un abogado sumado a que Morla no es un abogado más, sino que fue una de las personas más importantes en la vida de nuestro hermano”, agregaron Claudia, Rita y Ana Estela en defensa del letrado.



Antes de finalizar, las hermanas dijeron que Dalma y Gianinna no acompañaron a Diego en sus últimos meses antes de su fallecimiento. “Entre todos los presentes de esta causa, al único que realmente amaba nuestro hermano es al doctor Morla. Una amistad que se construyó durante años, que se solidificó en tantas noches compartidas, en Navidades pasadas y en momentos de tristeza donde el único hombro que tenía era el suyo, porque las aquí peticionantes (Dalma y Gianinna) brillaban por su ausencia”.