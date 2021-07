Amalia Granata contra las empleadas domésticas: “No tienen ganas de trabajar”

Durante declaraciones radiales, la diputada de Santa Fe, Amalia Granata, se refirió a la “problemática” que tiene con las empleadas domésticas.

“No todas tienen ganas de trabajar”, sostuvo la legisladora al ser consultada por el motivo por el que las mismas no duran mucho bajo su contratación.

Durante la emisión radial de Polino auténtico (Radio Mitre), el conductor Marcelo Polino, reveló que la ex-vedette tiene “dos problemas”.

“Uno con los colegios y el otro con las mucamas”, describió Polino.

A ella la abandonan las mucamas muy rápido

“A ella la abandonan las mucamas muy rápido. Incluso, cuando tiene que venir acá toca timbre en la casa de los vecinos para ver si le pueden cuidar a los chicos. No se, se le van. Tiene como un karma con eso”, añadió.

Aprovechando el pie que le dio su compañero al aire, la legisladora se refirió al asunto:

Les doy la mano y me agarran el brazo

“No se por qué pasa eso. Yo soy demasiado tranquila, les doy la mano y me agarran el brazo”, planteó.

“Lo que pasa es que hay que trabajar y no todas tienen ganas de trabajar. Parece que las que me tocan a mí, no tienen.”, sostuvo.

“Yo necesito a alguien que me ayude, porque salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago. Necesito ayuda”, agregó.