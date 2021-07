Sergio Goycochea debuta como actor con la obra “Bendito tu eres”

El estreno será el sábado 17 de julio a las 23:30hs en el Teatro Broadway (Av. Corrientes 1157)

Con la idea y dirección general de Flavio Mendoza, el ex arquero de la Selección Argentina a los 57 años se subirá a las tablas por primera vez en su vida en una obra que contará sobre una reunión de egresados, 20 años después, y cómo todo cambió.



El elenco está formado por María Castillo de Lima, Eduardo Sola, Carlos Guedes, Kris Barbieri, Santa Beibi, Franko Quiles, Federico Peña, Cris Juno, Facundo Vivona, Eduardo Magaly, Lefer Ibarra, Joel Castañeda, Gaby Girl`s, Mauricio Gurini, Matías Prieto Peccia, Máxima Martin, Julio César Lynch, y Franco Rau. El guión y la dirección actoral están a cargo de Pablo Picotto.



La obra tendrá funciones los viernes y sábados a las 23:30hs y las entradas se adquieren por www.fullshow.com.ar



“Es una linda obra, un desafío. No quiero herir ningún sentimiento porque no soy actor, simplemente trataré de ponerle lo mejor con el profesionalismo y la seriedad que hago todo en la vida y disfrutar de una nueva experiencia que para mí es salir de la zona de confort y tener todas las inseguridades de un ambiente que no conozco, todo el nerviosismo”, contó Goycochea durante una entrevista con Pablo Montagna en “Pasa Montagna”, el programa de Radio Rivadavia.