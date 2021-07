Jorge Macri también fuera de juego

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, se sumó a la línea de Patricia Bullrich y renunció a su posibilidad de competir en estás elecciones legislativas.

Por medio de mensajes en la red social Twitter, anunció de forma oficial su decisión de dar un paso al costado. De esta manera las internas se disputarán entre Diego Santilli y Facundo Manes.

“He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo mas grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo”, comienza el relato del primo del ex mandatario.

Con la esperanza que el candidato radical se haga a un costado para dejar una lista encabezada por el vicejefe de gobierno expresó: “De hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única. Porque dividirnos es un error que termina beneficiando al gobierno. Poner en riesgo el futuro del proyecto por algunos nombres en una lista es un costo innecesario”.

De esta manera y con el pase de María Eugenia Vidal a la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, intenta ser la apuesta fuerte para las próximas elecciones presidenciales de 2023.