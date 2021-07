La fuerte confesión de Aníbal Pachano sobre su adicción a la cocaína

El coreógrafo y director habló sobre lo difícil que le fue superar las drogas en su vida.



En una entrevista íntima y cruda para el programa “Seres libres”, de Crónica TV, Aníbal Pachano abrió su corazón y habló de los consumos que debió afrontar durante su vida.

“La adicción tiene que ver con la ansiedad, con situaciones de vida que no solamente pasa la adicción por la droga. Yo empecé a fumar a los 14 años, haciéndome el gracioso. Terminé fumando dos atados diarios en un cuerpo diminuto. Era una nicotina que caminaba”, confesó Pachano.

El artista, además, habló a fondo sobre su adicción a la “porquería” que es la cocaína: “En un momento, empecé a sentir una necesidad de hacer algo que no me llevaba a ningún lado. No era que me conectaba con algo divertido, sino que me conectaba con una parte oscura. Me empecé a dar cuenta de que me deprimía, que me enmudecía. No era la sensación de la marihuana… Tardé mucho tiempo en salir. Me preguntaba ¿con qué necesidad?”.

Pachano resaltó que le costó mucho superar ese infierno, pero no es imposible superarlo: “Me empecé a sentir mal, con mucha angustia, me ponía nervioso, a veces me peleaba. Ya soy caracúlico y enojón. En realidad estaba enojado conmigo, ¿con qué necesidad estaba haciendo esa pavada? Pero no lo podía resolver. Para las personas que escuchen o miren, sí se puede. Todo se puede”.