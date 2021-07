Volvió Yanina Latorre al país y criticó a Alberto Fernández: “¡Quiero que gobiernes!”

La panelista de “Los Ángeles de la mañana” realizó varias publicaciones en su cuenta de Instagram en las que relató su regreso y volvió a referir al mal manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional.

“Estoy en casa, logré llegar”, comentó Yanina Latorre en sus historias de su red social preferida, después de estar varada en Miami durante unas semanas.

“Me voy a seguir quejando de Albertico. Tiene la excusa de la pandemia y le echa la culpa a todos para no hacer un carajo. Todo es pandemia. No, hay un país y hay gente que se está fundiendo. ¡Qué excusita como les vino la pandemia como anillo al dedo!”, comentó la mediática. Luego, agregó: “¿Ustedes querían que no volviera y abandonara a Albertico? No, te quiero dar consejos. ¡Quiero que gobiernes!”.

Durante las historias, Latorre también relató sobre cómo encontró al aeropuerto de Ezeiza en su llegada: “Estaba vacío. Piensen que de ahí viven las aerolíneas, los restaurantes, los bares, las agencias de viaje, los hoteles, el turismo y así todo. ¡Chicos, hay que reactivar!”.

La panelista, además, agregó: “Capítulo aparte lo que se quejaba la gente: del hisopado, y de la guita que iba a tener que gastar… Había una chica de Estados Unidos que estaba acá y no entendía por qué tenía que pagar, y por qué los 7 días confinados. Claro, la chica viene de un mundo dónde la gente vive normal, donde la gente vive”.

“Con la excusita de la pandemia se va todo a la mier… Después buscan generar resentimiento hacia quienes, mal que mal, tratamos de vivir”, criticó Latorre.

Para terminar esta suerte de catarsis pública, agregó: “¡No pueden coartar las libertades individuales porque hicieron todo mal, Albertico! No es que vuelvo y me voy a callar. Por mí, critíquenme, háganme carpetazos, metan en mi boca cosas que no dije… ¡no me voy a callar! Tengo derecho a quejarme y opinar”.