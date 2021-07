Viviana Canosa destrozó a María Eugenia Vidal: “No es Heidi, es el lobo”

La interna del espacio opositor Juntos por el Cambio sigue dando que hablar, mientras los enfrentamientos entre el “ala dura” y el “ala blanda” de la alianza entre la UCR, la Coalición Cívica y el PRO se hace cada día más públicos.

Es en esta lógica que la conductora Viviana Canosa salió con los tapones de punta contra la candidatura de la ex-gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por el espacio del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Vidal no es Heidi, es el lobo

“Vidal no es Heidi, es el lobo”, disparó Canosa en su programa de A24.

En referencia a la ex-gobernadora Canosa planteó que no va a “meter el voto en la urna para castigar al tipo que no estuvo”

Se borró durante toda la pandemia

“Yo no la voy a votar a Vidal, por más que Larreta me diga que la tengo que votar, porque se borró durante toda la pandemia”, agregó.

“¿Por qué yo debería votar a alguien que me dice que chatea con Máximo Kirchner y no me cuenta lo que chatea? ¿Por qué tengo que votar a una persona que no sé qué relación tiene con el oficialismo? No le creo más”, sentenció, visiblemente enojada.

“Para mi Heidi no es Heidi, es el lobo. No me importa, no le creo, no le voy a creer y no voy a votar a María Eugenia Vidal”, remató.

