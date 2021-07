Cuestionada dirigente opositora se va del PRO

La diputada provincial Carolina Píparo, que protagonizó junto a su marido un confuso episodio en Año Nuevo, donde dos jóvenes resultaron atropellados por el vehículo de la pareja, que luego se dieron a la fuga, hoy anunció su pase a las filas del liberalismo.

Píparo sacudió al mundillo de la política anunciando su candidatura por el espacio de José Luis Espert, y no por Juntos por el Cambio, alianza a la que pertenecía, solo días atrás.

Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula. pic.twitter.com/3sp681WUxe — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 22, 2021

“Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula.”, anunció Píparo hoy en su cuenta de Twitter.

“José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no.”, sostuvo la legisladora bonaerense,

“Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura.”, planteó Píparo en relación a sus ex-compañeros de Juntos por el Cambio.

“También me quedo con la incondicionalidad de aquellos que estuvieron, están y estarán en las buenas y en las malas.”, aclaró.

“A este nuevo espacio, me une la energía para alzar la voz por una provincia más justa, una provincia por la que me apasiona trabajar para cambiar.”, explicó la dirigente.

“Sabemos que hay que acompañar y más que nunca al emprendedor, al comerciante, al trabajador, al estudiante, al docente, al policía, a las víctimas de la inseguridad, al personal de salud, a las familias de los que no llegaron a recibir su vacuna.”, concluyó.

A su vez la diputada provincial renunció este jueves a su cargo en la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata.

Presentó la renuncia ante el intendente del PRO Julio Garro y la consideró como “indeclinable”

La dimisión sorprendió a todos pocas horas del cierre de listas.