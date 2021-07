Cinthia Fernández ya es candidata: “Me hizo muy bien porque no voy al psicólogo”

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), la mediática Cinthia Fernández, apuesta a iniciar una carrera su carrera política.

Luego de haber trabajado en teatro y televisión como bailarina, vedette, actriz y panelista Fernández anunció hoy su candidatura a diputada.

Fernández se presentará como precandidata a diputada en las elecciones legislativas de este año de la mano del partido Unite.

“Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida! #convoz”, escribió Fernández en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen en la que aparece firmando los documentos para su candidatura.

Estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones

“Así como me tomo en serio mi otro trabajo, también me todo en serio esto. La gente que me conoce sabe que soy muy profesional. Estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones. Ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia. Pero también es por ellas (sus hijas) y por todo lo que viví en mi vida”, explicó.

“Este año hablé un montón de cosas que tenía atragantadas y las vomité todas. Me di cuenta de que no era la única persona. Me hizo muy bien porque yo no hago terapia. Sé que hay un montón de mujeres que no tienen las mismas posibilidades que yo tengo para sortear este obstáculo que nadie se ocupa y que no es una pavada”, analizó respecto a los conflictos que tuvo con su ex esposo, Matías Defederico, con las irregularidades en el pago de las cuotas alimentarias de sus tres hijas.

Y sé que lo voy a hacer con muchísimo corazón porque es algo que sufrí mucho

“Quiero hacerme presente, intentarlo. ¿Por qué no? El no ya lo tengo. Ustedes me darán el sí o el no. Si es el no también lo entiendo. Y sé que lo voy a hacer con muchísimo corazón porque es algo que sufrí mucho. Es algo que me toca muy de cerca y sé lo que voy a hacer con muchísima responsabilidad. Sí es verdad que no tengo conocimientos políticos, pero la verdad que con todo lo que viví si hay algo que tengo experiencia es en eso. Así que ahora a luchar por los derechos de ellos y por los derechos de nosotras. Y también hay una minoría de hombres que también le pasa, es muy chiquito en comparación de lo que vivimos muchísimas mujeres”, concluyó Cinthia.