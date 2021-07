Ivana Nadal ofrece un curso virtual de “amor propio” por $3000

La modelo, que se caracteriza por sus polémicas declaraciones sobre la pandemia y la no creencia en el Coronavirus, ahora dará una charla para compartir sus experiencias.

Nadal compartió en sus cuentas que el próximo 1 de agosto hará un encuentro con sus seguidores. Quienes quieran ser parte deberán pagar $3000.



“Hola amorcitos. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Quería compartir una noticia que me tiene muy emocionada. Vamos a estar teniendo esa charla tan ansiada vía Zoom con nuestras herramientas de amor propio. Quiero darles las mías y escucharlos a ustedes. Más que nada es generar conciencia de la unión que existe a partir de experimentar las mismas cosas. Todos venimos a trabajar más o menos lo mismo. Podemos generar más fuerza interior para esos momentos que nos sacan fácil de nuestro centro”, anunció la modelo en un video promocional.

Defensora del “vibrar alto” para no contagiarse de Covid-19, en una de sus últimas apariciones en redes, Nadal había contado: “Estoy re desaparecida. Lo sé, estoy transitando, procesando. Estoy poniendo en práctica estar en silencio la mayor cantidad de tiempo que yo considere que no va a sumar nada lo que voy a decir, pero quiero estar callada. También me ayuda a no pensar en nada, porque cuando hablamos, buscamos las palabras específicas para poder transmitir lo que estamos sintiendo en coherencia con lo que estamos pensando y de alguna manera, a través de una simbología acordada, transmitimos”.

Además, explicó que para ella hay solo una realidad, transitar el día a día. “Uno tiene el poder de elegir: vivir desde el amor o tener miedo y alejarse de los poderes naturales que tenemos de sanación, superación y evolución de este despertar de conciencia”, agregó.