Pepe Cibrián: “A Cristina la subiría a un escenario a que improvise y a Macri no lo haría hablar”

El director y dramaturgo, a poco de haber estrenado su última obra, “Infierno blanco”, fantaseó con una obra de teatro protagonizada por políticos.



El autor de numerosos musicales éxitos en la historia del teatro argentino dio una entrevista para “Teleshow” y se animó a fantasear con un espectáculo que se llamaría “Cristina en una familia disfuncional”.

Consultado por quién sería parte del elenco, Cibrián respondió: “A Cristina la subo de protagonista, pero no le escribo la obra, le digo: Hoy hablás de tu tía que está con la alegría de conocer a un hombre de 20 años menos, y que la improvise. Es una mujer genial para improvisar. No sé si con libreto lo lograría, pero me parece una gran actriz”.



En referencia el resto de los “actores” y “actrices” que protagonizarían, el artista comentó: “A Macri lo pondría a no hablar. A Alberto le haría un personaje de un tío mayor que siempre es muy bueno, que quiere mucho a sus sobrinos, un hombre muy cándido, pero que lo presiona mucho la mujer. Una mujer muy dura. Ese pobre hombre la está pasando en la casa fatal. Patricia Bullrich es militar, tiene el grado de generala. Entonces, quiere educar a los hijos de él y hacerlos desfilar, y él no le permite eso. ¡¿Que desfilen los chicos?! ¡Tienen 5 años! Y les trae gorros, vestuario y cosas. A Axel Kiciloff lo ponemos de maestro de primaria y lo quieren mucho. Es un buen maestro de primaria. Larreta sería el cura del barrio. Un hombre que toma decisiones, que trata de resolver los problemas de la parroquia, pero muy cura.”



Pepe Cibrián, incansable trabajar de los escenarios, confiesa, además que se siente muy querido. “Lo veo en la calle. Uno tiene que trabajar para eso. Si te piden un autógrafo, ¡qué antiguo!, una selfie, la tenés que dar. Esa gente es la que luego te da de comer. Tenés que ser gentil y agradecido, y tenés que entrar al estudio y saludar a todo el mundo”