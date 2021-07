¿Qué famosos se presentarán en las PASO?

Con el cierre de las listas para las próximas Primarias del 12 de septiembre, se conocieron varios nombres de precandidatos que no vienen del mundo de la política.

Celebridades de distintos ámbitos buscarán meterse en las elecciones de medio término para luego tener una banca en el Congreso de la Nación, en las legislaturas provinciales o en los municipios.

Uno de ellos es el esposo de “Pampita”, el empresario gastronómico Roberto García Moritán, quien se presentará como precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por Republicanos Unidos, el espacio que lidera Ricardo López Murphy. “Hay una desconexión brutal entre lo que la gente necesita y lo que los altos mandatarios tienen en la cabeza”, comentó hace unos días.

Otra mediática que quiere meterse en la política es la bailarina Cinthia Fernández, quien se postulará como precandidata a diputada nacional por Unite, el mismo partido de la santafesina Amalia Granata. “Estoy estudiando muchísimo y teniendo reuniones. Entiendo que hay mucha gente que le va a gustar y mucha a la que no, pero así como me tomo en serio las cosas en mi otro trabajo, también me estoy tomando en serio esto”, publicó en sus redes la vedette.

Por el mismo partido, el ex futbolistas Alberto “Conejo” Tarantini se presentará para concejal del partido de Ezeiza; y el ex jugador Hernán Encina irá por una banca en la legislatura rosarina. A ellos se suma la precandidata a diputada por Santa Fe, la boxeadora Alejandra Oliveras, quien dijo: “Estoy dispuesta a luchar contra el hambre, por los niños, por las mujeres que necesitan escapar de la violencia”.

También por la misma provincia, por el partido Juntos, acompañada en la fórmula por Dionisio Scarpin y Mario Barletta, se presentará la periodista Carolina Losada, la que confesó que se “involucró en política para cambiar la realidad”.



Otro sorpresivo nombre que apareció en las últimas horas fue el del ex Gran Hermano y músico Brian Lanzelotta, quien se postulará para concejal de La Matanza por el Partido Federal. «Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al Municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro”, comentó el cantante.

En el mismo rubro musical, alguien que desmintió su candidatura fue el Dipy. «¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer (por el sábado) de mí? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas, ni con radicales, ni con Juntos por el Cambio. Estoy solo. Sin un peso”, aclaró el cantante, quien pretende formar su propio espacio político.