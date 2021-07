Julián Weich habló tras el alta: “No soy antivacunas”

El conductor, que estaba internado en el Instituto del Diagnóstico, abandonó el sanatorio y contó cómo pasó los días en terapia intensiva contagiado de Covid-19.



Este miércoles Julián Weich fue dado de alta de la clínica porteña luego de haber permanecido varios días internado. Al aire en su programa de radio “Otra vez juntos”, en charla con su compañera Maby Wells contó: “Estoy muy bien. Me están dando el alta en este momento, tengo ganas de salir corriendo, cosa que no puedo porque no puedo correr”.

Weich comentó sobre la rara sensación que le provocó la internación e hizo mención a su estado de ánimo: “Estos días que estuve acá internado no me quebré nunca, no lloré, no me asusté, no tuve miedo. Estuve entero siempre pero me pongo a hablar así y me doy cuenta de lo que viví, por eso pienso ‘qué bueno poder contarlo y que terrible la gente que no lo puede contar’”.

El conductor, además, agradeció el apoyo, la labor de médicos del Sanatorio y habló sobre su trabajo social en el servicio penitenciario: “Creo que me contagié en la cárcel cuando fui a laburar con Los Espartanos. Eso es algo que yo hago de corazón porque me gusta pero nunca tengo esa devolución como cuando te estás por morir que dicen ‘¡ay que buen tipo las cosas que hace!’ y bueno como no me morí, pude escucharlo y verlo y sentirlo y la verdad que lo único que hace eso es confirmarme que lo que estaba haciendo antes está bien. Más allá de que me quedé en este plano o si seguía de viaje, estoy muy contento con mi conciencia”, precisó.

Para cerrar, Weich, además, respondió a las críticas que le hicieron: “Algo importante que quiero aclarar, porque quedé como un antivacunas, y no es así. Yo tenía turno para vacunarme pero por un tema personal no fui y a los tres días me contagié. Aunque me hubiera vacunado, los anticuerpos tardan 10, 15 o 20 días en aparecer después de la vacuna. No soy antivacunas, todo el mundo tiene que estar vacunado. Agradezco esto que apareció la Pfizer para los chicos que más lo necesitan”.